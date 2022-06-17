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Emine Erdoğan’dan karne paylaşımı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Emine Erdoğan’dan karne paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından karne alan öğrencilerle sevinçlerini paylaşarak, öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencilerle sevinçlerini paylaştıklarını belirterek öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.

EĞİTİMCİLERE TEŞEKKÜR
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çalan son ders ziliyle bir eğitim-öğretim yılı daha geride kaldı. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nun eşliğinde çocuklarımızın karne sevincini paylaştık. Eğitimcilerimize emekleri için teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDI
Emine Erdoğan, paylaşımında Üsküdar'daki Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nden fotoğraflara da yer verdi.

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