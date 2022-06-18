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Son dakika: Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı ortaya çıktı! Arkadaşı gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika: Kadıköy’de denizden çıkan cesedin sırrı ortaya çıktı! Arkadaşı gözaltında

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de denizde bulunan cesedin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya ait olduğu öğrenildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis, D.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan arkadaşının denize düşmeden önce yanında olduğu öğrenildi.

Şüphelinin, Ahmet M.'nin denize düşmesinden sonra olay yerinden kaçtığı saptandı. Ahmet M.'nin vücudunda yapılan ilk incelemelerde darp izleri olduğu tespit edildi.

Rıhtım Caddesi Sahil Şeridi'nde yaşanan olayda, çevredeki vatandaşlar bir şahsın denizde hareketsiz bir şekilde olduğunu görünce emniyete ihbarda bulundu.

"KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü polisleri tarafından denizden çıkarıldı.

Çevrede bulunan ve olayı uzaktan gören vatandaşlar, ilk çalışmalarda kimliği tespit edilemeyen kişinin denize düştüğü sırada çevresinin kalabalık olduğunu, fakat kimsenin yardım etmediğini öne sürdü.




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