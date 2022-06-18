Ankara’da şoke eden olay! Yasak aşklarını ifşa eden kadının eşine tuzak
Ankara’da 2016 yılında 42 yaşındaki evli İbrahim G., ayrıldıktan sonra yasak aşklarını eşine anlattığı için 36 yaşındaki Ayşe M.'den intikam almak istedi. Eşi M.M.'yi sosyal medyada 'Yasemin' adıyla ekleyerek, yazışmaya başladı. İbrahim G., M.M.'den, kendisine gönderdiği cinsel içerikli video ve fotoğraflarıyla şantaj yaparak, 65 bin TL aldı. Yargılanan İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da 2016 yılı Ağustos ayında evli İbrahim G. ile evli Ayşe M. ilişki yaşamaya başladı. Ayşe M., kaçma teklifini kabul etmeyen İbrahim G.'den ayrılıp, eşini arayarak yasak aşk yaşadıklarını söyledi. Eşi ile arası açılan İbrahim G. de intikam almak için Ayşe M.'nin eşi M.M.'yi sosyal medyada 'Yasemin' adında hesap açıp ekleyerek yazışmaya başladı. İbrahim G., yazışırken kendisine cinsel içerikli video ve fotoğraflarını göndererek M.M.'ye şantaj yapmaya başladı. İbrahim G., M.M.'den fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek, toplam 65 bin TL aldı. Bir süre sonra Ayşe M.'nin durumu fark edip, eşinin yazıştığı 'Yasemin' adlı kişinin aslında İbrahim G. olduğu ortaya çıkınca M.M. şikayette bulundu.
Tutuklanan İbrahim G. hakkında, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarında dava açıldı. Aldığı parayı iade eden ve 2 ay sonra tahliye edilen İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.
"İTİBAR ETMEYİN"
Avukat Merve Nur Özkan, sosyal medyada para, çıplak fotoğraf isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu olayın öğrenilmesi eski sevgilinin fark etmesi vasıtasıyla oluyor. Birbirlerine göndermiş oldukları fotoğraflar var. Mağdur taraf kendi fotoğrafını gönderiyor ama fail olan kişi internet üzerinden kadın fotoğrafları bulup, yüzünü keserek o şekilde fotoğraflar gönderiyor. Bu şekilde mağdur dolandırılıyor. Dolandırıcının eski sevgilisinin fark etmesi sebebiyle kim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin açığa çıkmama ihtimali de oluyor. Bu konuyla alakalı elimize gelen çok dosya var. Buradaki olayda kişi sahte hesap açmış olsa bile kendi IBAN numarasını paylaştığı için IBAN sahibi olarak ortaya çıkıyor; ama çoğu dolandırıcı dolandırırken başkalarının hesap numarasını kullanıyor. Bu şekilde başkaları da mağdur oluyor" diye konuştu.
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