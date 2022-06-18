Ankara’da şoke eden olay! Yasak aşklarını ifşa eden kadının eşine tuzak

Tutuklanan İbrahim G. hakkında, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarında dava açıldı. Aldığı parayı iade eden ve 2 ay sonra tahliye edilen İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Avukat Merve Nur Özkan, sosyal medyada para, çıplak fotoğraf isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu olayın öğrenilmesi eski sevgilinin fark etmesi vasıtasıyla oluyor. Birbirlerine göndermiş oldukları fotoğraflar var. Mağdur taraf kendi fotoğrafını gönderiyor ama fail olan kişi internet üzerinden kadın fotoğrafları bulup, yüzünü keserek o şekilde fotoğraflar gönderiyor. Bu şekilde mağdur dolandırılıyor. Dolandırıcının eski sevgilisinin fark etmesi sebebiyle kim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin açığa çıkmama ihtimali de oluyor. Bu konuyla alakalı elimize gelen çok dosya var. Buradaki olayda kişi sahte hesap açmış olsa bile kendi IBAN numarasını paylaştığı için IBAN sahibi olarak ortaya çıkıyor; ama çoğu dolandırıcı dolandırırken başkalarının hesap numarasını kullanıyor. Bu şekilde başkaları da mağdur oluyor" diye konuştu.