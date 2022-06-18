El Hamra Sarayı nerede, hangi ülkede? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. TYT'de yer alan bir soruda El Hamra Sarayı akıllarda kaldı. El Hamra Sarayı'nın hangi ülkeye ve hangi döneme ait olduğunu merak eden adaylar, El Hamra Sarayı hakkında detayları araştırıyor. Peki, El Hamra Sarayı nerede, hangi ülkede? 2022 YKS TYT sorusu olan El Hamra Sarayı'nın mimari özellikleri nelerdir? İşte cevaplar...

EL HAMRA SARAYI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

El Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs bölgesinde Granada kentinde yer almaktadır ve İslami Arap mimamirisinin Qal'at Al Hamra mimari anlayışı ile saray ve kale yapısına uygun inşa edilmiştir.