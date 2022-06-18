Şehit Uzman Çavuş Ömer Yıldırım’ın vasiyeti ortaya çıktı!

KÖYLÜLERİN 'İSMİ OKULA VERİLSİN' TALEBİ

Şehit Ömer Yıldırım'ın köyde ilkokul eğitimini aldığı okulun, yenisi yapılmak üzere 2020'de yıkıldığı öğrenildi. Yakınları ve köy sakinleri, şehit Yıldırım'ın isminin köyde yeni yapılacak okula verilmesini istediklerini söyledi. Köyde yaşayan Halil Kaya, "Hala acısı üzerimizde. Konuşurken bile sesimiz titriyor. Vatanseverlerimiz bitmeyecek. Bir ölür bin doğarız. Bu her zaman için böyledir. Türkiye'de Mehmetçik olarak doğarız. Ömer'imiz de Gazi köyünün evladıydı. Gazi köyündeki okulunda büyüdü. Okulunda vatan aşkı ile büyüdü. Şehitlik isteyen bir çocuktu. Çocukluk arkadaşları ve köylüler hep bilir. Hep 'Ben şehit olacağım' diyerek yaşayan bir insandı. Vatan için kendini şehit etti. Bu topraklarda onun adı yaşasın, o okulda onun adı yaşasın. Tek istediğimiz bu. Okul yapılsın ve okula Ömer Yıldırım'ın adı koyulsun. Orada çocuklar yetişsin. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyüsünler. Geleceğimizi orada yaşasınlar. Nice Ömer'ler çıksın oradan" diye konuştu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN