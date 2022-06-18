İstanbul’da büyük operasyon! 67 milyon liralık dolandırıcılığın faturasını ödeyecekler

AİLECE PARA ALMAYA GELİP TATİL YAPMIŞLAR

Şüphelilerin Nevra K.'dan sürekli para almaya başladıktan sonra oldukça rahatladıkları bazı olaylarda ailece Şanlı Urfa'dan gelerek aldıkları parayla bir süre tatil yaptıktan sonra geri döndükleri belirlendi.

13 KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Nevra K.' kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolar parasını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin savcılıkta sorgularının ardından 26 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından mahkeme 14 şüpheliyi tutuklarken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.