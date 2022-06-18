İstanbul’da büyük operasyon! 67 milyon liralık dolandırıcılığın faturasını ödeyecekler
İstanbul’da telefonla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheliye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da dolandırıcılık olayı polise yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık Büro Amirliğini arayan bir ihbarcı "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbarı üzerine büyük bir soruşturma başlamıştı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kısa sürede kadının kimliğine ulaşmıştı. Dolandırıldığının farkında olmadığı kadının Nevra K.'nın ihracat işiyle uğraştığı belirlendi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti. Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.
EV, OTOMOBİL VE TARLA ALMIŞLAR
Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla polis şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları arsa, otomobil, evleri inceleme altına aldı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları hepsi lüks 52 otomobil, 24 tarla, Antalya'da 8 milyon lira değerinde bir ev ile bir benzin istasyonu ve lüks bir kuaför salonu olduğunu belirledi. Çetenin kadınların üzerine yaptıkları bu mallara savcılık tarafından operasyondan bir gün önce "Satılamaz" kaydı konuldu.
40 EKİPLE 9 İLDE OPERASYON YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye basarken, 30 ayrı ekiple Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı. Toplam da 40 ekibin katılımıyla 9 ilde yapılan operasyon eş zamanlı olarak başladı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ve 43 hedefin bulunduğu operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
TELEFONU AÇIK BIRAKIP UYUMASINI İSTEMİŞLER
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin toplamda 50 milyon lira aldıkları Nevra K.'ya aylarca adeta kabusu yaşattıkları belirlendi. Kısa bir süre önce anne ve babasını kaybettiği öğrenilen Nevra K.'yla ilk önce geçtiğimiz Ekim ayında savcı olarak arayarak tanışan şüphelilerin onu kısa sürede bir terör operasyonu içinde olduğuna inandırdıkları öğrenildi. "Fetö örgütü sizin mallarınıza el koyacak. Onları satın bize verin, Merkez bankasına yatıracağız. Operasyon bitince alacaksınız." sözlerine inanan Nevra K.'nın her gün sözde savcı ve polislerle konuştuğu belirlendi. Şüphelilerin bazı geceler Nevra K.'ya telefonunu açık bırakarak uyumasını sağladıkları öğrenildi.
AİLECE PARA ALMAYA GELİP TATİL YAPMIŞLAR
Şüphelilerin Nevra K.'dan sürekli para almaya başladıktan sonra oldukça rahatladıkları bazı olaylarda ailece Şanlı Urfa'dan gelerek aldıkları parayla bir süre tatil yaptıktan sonra geri döndükleri belirlendi.
13 KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Nevra K.' kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolar parasını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin savcılıkta sorgularının ardından 26 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından mahkeme 14 şüpheliyi tutuklarken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...
- YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...
- YKS TYT soruları bugün yayınlanır mı? 2022 ÖSYM TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? SON DAKİKA HABERLER
- YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS TYT saat kaçta bitecek? 2022 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi
- YKS sınavına girenlere başarı mesajları: 2022 YKS üniversite sınavı başarı mesajları ve motivasyon sözleri burada!
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 YKS TYT AYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Oturum süreleri...
- TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?