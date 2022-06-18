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Samsun’da feci kaza! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Samsun’da feci kaza! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da bir otomobil emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarptı. Otomobilin savrularak yolun ortasında durduğu kazada kamyonet ise tarlaya düştü. Kazada otomobil sürücüsü 63 yaşındaki Emrullah Ö.’nün eşi Nuriye Ö., hayatını kaybetti. Emrullah Ö., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşma devam ediyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Hüseyinbeyli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Emrullah Ö., idaresindeki 06 MKD 96 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 55 AGH 381 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Özan hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Emrullah Ö., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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