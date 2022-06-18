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İzmir’de dehşet anları! Sinir krizi geçirdi evini yaktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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İzmir’de dehşet anları! Sinir krizi geçirdi evini yaktı

İzmir’de bir kişi iddiaya göre sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran Mahallesi 3184 Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen H.Ş. oturduğu evi yaktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, oturduğu evi yaktığı ileri sürülen H.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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