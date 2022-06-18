Adana’da önemli keşif! Misis Antik Kentinde 3 bin yıllık tohum bulundu

Üzüm dışında mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumlarına da ulaşıldığını aktaran Kocaispir, şunları kaydetti:

"Bu tohumlar ekilmeye uygun değil ama buna rağmen bu bölgede 3 bin yıldan beri bu ürünlerin ekiminin yapıldığını, Ceyhan Nehri boyunca limanların olduğu ve bu ürünlerin ticaretinin yapıldığını ortaya koyuyor. Kazılarımız eylül ve ekim ayında devam edecek. Umuyoruz ki bu kazılarda yepyeni tohumlar, yepyeni bulgulara ulaşırız. Tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz. Bakanlığımız tohumları değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde tarım tarihi bakımından bize ufuk açacaktır. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde bilim insanları yapacaktır."