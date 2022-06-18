Adana’da önemli keşif! Misis Antik Kentinde 3 bin yıllık tohum bulundu
Adana’da Misis Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarında tam 3 bin yıl öncesine ait olduğu anlaşılan üzüm, mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumlarına ulaşıldı.
Adana'da Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 3 bin yıl önce Çukurova bölgesinde ekilen ürünlere ait olduğu değerlendirilen tohumlar bulundu.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bölge tarihine ışık tutacak önemli eser ve yapıları gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, belediye olarak tarihi kazılara destek verdiklerini kaydetti.
Bölgede önemli arkeolojik bulgulara ulaştıklarını dile getiren Kocaispir, "Burası 8 bin yıldır hayatın kesintisiz devam ettiği bir yer. Bu yıl İtalyan kazı ekibimiz tarafından çok heyecan verici bulgulara ulaştık. 3 bin yıl öncesine ait üzüm tohumu bulundu. Tabii bu üzüm tohumları, üzüm çekirdekleri karbonlaşmış ve niteliğini yitirmiş de olsa 3 bin yıl önce burada üzüm ticaretinin, üzüm ekiminin yapıldığını gösteren önemli bir bulgudur." diye konuştu.
Üzüm dışında mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumlarına da ulaşıldığını aktaran Kocaispir, şunları kaydetti:
"Bu tohumlar ekilmeye uygun değil ama buna rağmen bu bölgede 3 bin yıldan beri bu ürünlerin ekiminin yapıldığını, Ceyhan Nehri boyunca limanların olduğu ve bu ürünlerin ticaretinin yapıldığını ortaya koyuyor. Kazılarımız eylül ve ekim ayında devam edecek. Umuyoruz ki bu kazılarda yepyeni tohumlar, yepyeni bulgulara ulaşırız. Tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz. Bakanlığımız tohumları değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde tarım tarihi bakımından bize ufuk açacaktır. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde bilim insanları yapacaktır."
Pisa Üniversitesinden Prof. Dr. Giovanni Salmeri de "Arkeoloji demek sadece heykel demek değildir. Arkeoloji insan hayatını bilmektir. Yaptığımız kazılarda toprak içindeki tohumları bulduk. Analizler yaptık. Bizler 3-4 bin yıl önce Çukurova'daki hayatı bilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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