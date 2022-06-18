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Muğla'da korkutan deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! Son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Muğla’da korkutan deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! Son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında gece saatlerinde Muğla'da 3,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Saat 22.15'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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