Esenyurt'ta feci ölüm! Küçük çocuk misafirlik için gittiği binanın 5’inci katından düşerek hayatını kaybetti
İstanbul'da dün akşam saatlerinde ailesiyle misafirliğe giden 4 yaşındaki minik Taha, binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
Olay, saat 20.30 sularında Esenyurt Üçevler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Taha Salik, site bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada arkadaşlarından kaçarak binaya giren Taha Salik, 5'inci kattaki merdiven boşluğunda pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Küçük çocuğu yerde gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taha Salik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olayı anlatan site sakini Zeynep Yıldız, "Arkadaşlarıyla oyun oynarken apartmana kaçıyor. Yukarıya çıkıp camdan peşimden geliyor mu diye bakarken dengesini kaybedip düşmüş. Apartmandaki merdiven boşluğundaki camdan düşmüş. Buradayken nabzı yokmuş zaten, hastanede hayatını kaybetmiş. Buraya misafirliğe gelen bir ailenin çocuğu" dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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