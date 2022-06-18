Bursa’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan sürücünün 200 kilometreyi aştığı görüntüler ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 gün önce çarptığı motosikletli gencin ölümüne sebep olan sürücü Muhammet Baha Ç.'nin suç dosyasının epey kabarık olduğu ortaya çıktı. Sürücünün, kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.
Bursa'da yaşanan kaza, 30 Mayıs günü saat 22.00 sularında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze yüksek hızla seyir halinde olan20 yaşındaki Muhammet Baha Ç. yönetimindeki 16 ATP 500 plakalı otomobil, Metal sanayiden karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Soner Sevim yönetimindeki 16 ACB 896 plakalı motosiklete yandan çarptı.
30 METRE SÜRÜKLENDİ
Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü, kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra teslim olduğu öğrenilen sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Sürücü ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç, Çimen Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Tutuklanan sürücünün 2021 yılında mala zarar verme ve aracıyla drift atma, polisin dur ihtarına uymama gibi suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
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