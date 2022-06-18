18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan sürücünün 200 kilometreyi aştığı görüntüler ortaya çıktı

Bursa’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan sürücünün 200 kilometreyi aştığı görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
ABONE OL
Bursa’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan sürücünün 200 kilometreyi aştığı görüntüler ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 gün önce çarptığı motosikletli gencin ölümüne sebep olan sürücü Muhammet Baha Ç.'nin suç dosyasının epey kabarık olduğu ortaya çıktı. Sürücünün, kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Bursa'da yaşanan kaza, 30 Mayıs günü saat 22.00 sularında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze yüksek hızla seyir halinde olan20 yaşındaki Muhammet Baha Ç. yönetimindeki 16 ATP 500 plakalı otomobil, Metal sanayiden karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Soner Sevim yönetimindeki 16 ACB 896 plakalı motosiklete yandan çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü, kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra teslim olduğu öğrenilen sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücü ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç, Çimen Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Tutuklanan sürücünün 2021 yılında mala zarar verme ve aracıyla drift atma, polisin dur ihtarına uymama gibi suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün yüksek hızla seyrettiği yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüntüler izleyenleri şoke etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA