Bursa’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan sürücünün 200 kilometreyi aştığı görüntüler ortaya çıktı

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.