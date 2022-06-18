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Afrika'dan yoğun sıcak hava dalgası geliyor! 43 dereceyi görecekler! Türkiye'yi etkileyecek mi? İşte güncel hava durumu

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Afrika’dan yoğun sıcak hava dalgası geliyor! 43 dereceyi görecekler! Türkiye’yi etkileyecek mi? İşte güncel hava durumu

Dünya Meteoroloji Örgütü, Kuzey Afrika’dan gelen yoğun bir sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkisini göstermeye başladığını duyurdu. Rapora göre Fransa'da 42 derecelik bir sıcaklık beklenirken, bu sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. İşte raporun detayları ve Türkiye'de önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporu...

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) tarafından yapılan açıklamada Kuzey Afrika'dan gelen yoğun sıcak hava dalgasının Avrupa'yı etkisi altına alacağı belirtildi. Ancak Türkiye'nin bu dalgadan etkilenmeyeceğinin de altı çizildi.

BM'DEN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) erken gelen hava sıcaklıkları ile ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, Kuzey Afrika'dan 'alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının' Avrupa'ya yayılacağı ifade edildi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR SONUCU..."

DMO'nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği aktarıldı.

DMO, Avrupa'nın birçok bölümlerinde 'kuraklığın' sıcak havayla birlikte etkili olacağı belirterek "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ısı dalgaları daha erken başlıyor ve ısıyı tutan sera gazlarının rekor yoğunlukları nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür." açıklamasını yaptı.

AVRUPA'DA SON DURUM NE?

İsviçre Meteoroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların 30 derece üstü olacağını belirtirken, kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurguladı.

Değerlendirmede "Fark özellikle geceleri belirgindir. Bunun nedenlerinden biri, binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir." denildi.

İSPANYA VE PORTEKİZ KAVRULACAK

Yüksek sıcaklıklar sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da ulusal meteoroloji servisi AEMET, ülkenin iç kesimlerindeki sıcaklıkların bu hafta art arda ülkenin bazı bölgelerinde 40 dereceyi aştığını ve orta İspanya'daki Toledo eyaletinde 43 dereceye ulaştığını açıkladı.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), bu yıl 1931'den bu yana en sıcak Mayıs olduğunu açıklarken şiddetli kuraklığın bölgenin yüzde 97'sini etkilediğini ifade etti.

FRANSA'DA SICAKLIK 42 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Fransa meteoroloji yetkilileri, dün ve bugün uyarı yaparak sıcaklıkların bu hafta sonu yer yer 42 derecenin üstüne çıkacağını duyurdu. Yetkililer, erken ve yoğun ısı dalgası nedeniyle bazı bölgelerde rekor sıcaklık kaydedildiği ve orman yangını tehlikesi konusunda uyardı.

AVRUPA'DAKİ SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE ULAŞIR MI?

Batı Avrupa'yı etkisi altına alıp Belçika'ya kadar ulaşan mevsim normalleri sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye'nin Avrupa'dan farklı bir basınç sisteminin etkisinde olduğunu vurgulayarak bu sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olmayacağını belirtti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğusu, Denizli'nin kuzeyi, Kütahya'nın güneyi) ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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