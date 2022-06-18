Afrika’dan yoğun sıcak hava dalgası geliyor! 43 dereceyi görecekler! Türkiye’yi etkileyecek mi? İşte güncel hava durumu

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR SONUCU..."

DMO'nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği aktarıldı.

DMO, Avrupa'nın birçok bölümlerinde 'kuraklığın' sıcak havayla birlikte etkili olacağı belirterek "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ısı dalgaları daha erken başlıyor ve ısıyı tutan sera gazlarının rekor yoğunlukları nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür." açıklamasını yaptı.