Zonguldak’ta aile faciası! Yengesine pusu kurdu silahla vurdu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nurten D. hayati tehlike kaydıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Namık D. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Cankan D. ve babası Mehmet D.'yi de polis merkezine götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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