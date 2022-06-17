Zonguldak’ta aile faciası! Yengesine pusu kurdu silahla vurdu
Zonguldak'ta aralarında husumet olan yengesine merdivende kurşun yağdırdı. Zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ta yaşanan olay, akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi.
Sıklıkla üst kattan kendisinin rahatsız edildiğini öne süren Namık D. eline aldığı silahla apartmanlarına giden merdivenlerde yengesi Nurten D.'yi beklemeye başladı.
Bu sırada dolmuştan inerek evinin yolunu tutan Nurten D., merdivenlerde kayınbiraderi Namık D.'yi gördü.
Kendisinin sürekli rahatsız edildiğini ve huzur bulamadığını söyleyen Namık D. elindeki silahla yengesi Nurten D.'ye defalarca ateş etti. Sonunda mermisi biten Namık D. bu seferde silahın kabzasıyla yengesinin başına vurmaya başladı.
Karnından yaralanan Nurten D. gözyaşlarıyla çığlık atarak yardım istedi. Kayınbiraderine "Ben sana bugün ne dedim" diyerek gözyaşı döken kadının imdadına çevredekiler yetişti. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kaydetti.
ANNESİNİ YARALAYAN AMCASINI BIÇAKLADI
Eşinin kardeşi tarafından vurulduğu haberini alan Mehmet D. ve oğlu Cankan D. evlerinin önüne geldiğinde Nurten D.'yi kanlar içinde buldu. Mehmet D. iddialara göre kardeşi Namık D.'yi yumruklarken oğlu Cankan D. de maket bıçağı ile amcasını yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nurten D. hayati tehlike kaydıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Namık D. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Cankan D. ve babası Mehmet D.'yi de polis merkezine götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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