İstanbul su kesintisi 17 Haziran 2022 | Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün Beykoz, Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Söz konusu su kesintisi yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? 17 Haziran 2022 Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatler şöyle: