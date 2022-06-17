17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul su kesintisi 17 Haziran 2022 | Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi 17 Haziran 2022 | Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
İstanbul su kesintisi 17 Haziran 2022 | Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün üç ilçede su kesintisi yaşanacak. Kesintinin yaşanacağı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, arızanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? 17 Haziran 2022 Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün Beykoz, Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Söz konusu su kesintisi yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? 17 Haziran 2022 Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatler şöyle:

BEYKOZ SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Etkilenen Mahalleler: Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi
Açıklama: Hünkartepe Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi: 17.06.2022 08:22
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Etkilenen Mahalleler: Marmara Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 17.06.2022 09:08
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Etkilenen Mahalleler: Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi: 17.06.2022 08:39
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA