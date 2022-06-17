Taksim’de taksicilere sıkı denetim! Ceza yağdı

"TURİSTE AYRI MUAMELE TÜRK'E AYRI MUAMELE, ÖYLE BİR DÜNYA YOK"

Taksi şoförü ile girdiği diyalogta, taksiye binen herkesin eşit olduğunu söyleyen polis memuru, "Taksi metrenin düğmesine basacaksın, taksimetre ne yazıyorsa o. Turiste ayrı muamele Türk'e ayrı muamele, öyle bir dünya yok. Herkes eşit. Taksimetrenin düğmesi var. Oraya basacaksın. Orası ne yazıyorsa o. Bundan başka bir şey yok" dedi.