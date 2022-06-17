Taksim’de taksicilere sıkı denetim! Ceza yağdı
Taksim’de yapılan ticari taksi kontrolünde kurallara uymayan ve turistlerle pazarlık yapan taksicilere ceza yazıldı. Kontrolde trafikten men edilen üç taksi, çekici ile emniyet otoparkına alındı. Polis, pazarlık yapan taksi sürücüsüne, “Buraya o kadar haber kanalı geliyor. Haberlere çıkıyorsunuz. Hala uslanmadınız” dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine bağlı polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Zabıta ekipleri tarafından Taksim meydanında saat 18.00 sularında ticari taksilere ilişkin denetim yapıldı. Yapılan denetimde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri bir bir kontrol edildi. Kontrol noktasında durdurulan 34 TCN 15 plakalı taksi şoförünün turistlerle pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Pazarlık yapmadığını söyleyen taksi şoförü ile polis memuru diyaloğa girdi.
"TURİSTE AYRI MUAMELE TÜRK'E AYRI MUAMELE, ÖYLE BİR DÜNYA YOK"
Taksi şoförü ile girdiği diyalogta, taksiye binen herkesin eşit olduğunu söyleyen polis memuru, "Taksi metrenin düğmesine basacaksın, taksimetre ne yazıyorsa o. Turiste ayrı muamele Türk'e ayrı muamele, öyle bir dünya yok. Herkes eşit. Taksimetrenin düğmesi var. Oraya basacaksın. Orası ne yazıyorsa o. Bundan başka bir şey yok" dedi.
"HABERLERE ÇIKIYORSUNUZ HALA USLANMADINIZ"
Yolcuların da beyanı olduğunu da belirten polis memuru, "Yabancı olunca farklı, Türk olunca farklı mı oluyor? Buraya o kadar haber kanalı geliyor. Haberlere çıkıyorsunuz. Hala uslanmadınız" dedi. Turistlerde, taksi şoförünün kendileriyle pazarlık yaptığını söyledi. Taksi şoförüne, yolcu ile pazarlık yapmaktan dolayı 2265 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda ticari taksisi trafikten men edildi.
CEZA YAĞDI
Denetim noktasında durdurulan ve turistlerle pazarlık yaptığı belirlenen 34 TAF 13 plakalı taksi şoförüne 2265 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda ticari taksi emniyet otoparkına götürülmek üzere bağlandı. Yolcularla pazarlık yaptığı belirlenen taksilere toplam 5469 TL idari para cezası uygulandı.
Fazla yolcu aldığı için uygulama noktasında durdurulan 34 TGE 56 plakalı taksi şoförüne idari para cezası uygulandı.
Aynı zamanda yaya yolu üzerinde durarak müşteri ile konuşan kadın taksi şoförüne yaya yolu üzerinde beklediği ve yayaların geçişine engel olduğu için idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen kadın taksi şoförü bir süre polislere sitem ettikten sonra cezayı kabullendi. Kurallara uymayan taksiciler polis ekipleri tarafından tespit edilerek para cezası uygulandı. Trafikten men edilen taksiler çekici ile çekilerek emniyet otoparkına götürüldü.
Denetimde 10 araca işaret levhalarına uymadıkları için toplam 1960 TL, yolcularla pazarlık yapan taksicilere toplamda 5469 TL, toplamda 7460 TL para cezası uygulandı.
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