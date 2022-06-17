Trafik magandası 'pes' dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti
Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Şöfor, önce aracı üstüne sürdü daha sonra araçtan inip tehditler savurup yoluna devam etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı.
Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu. "Burası kaldırım yola girer misin?" diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mahmut U'yu itmeye başladı.
"DAYAK MI İSTİYORSUN?"
Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı.
"Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var" diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti.
Mahmut U. ise yaşanılan o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...
- İstanbul su kesintisi 17 Haziran 2022 | Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
- MSÜ tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika, saat sürecek?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak?
- Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?
- Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Bekçilik sınav belgesi sorgulama...
- Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu?
- Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?
- AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?