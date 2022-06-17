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Trafik magandası 'pes' dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Trafik magandası ’pes’ dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Şöfor, önce aracı üstüne sürdü daha sonra araçtan inip tehditler savurup yoluna devam etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı.

Trafik magandası ’pes’ dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu. "Burası kaldırım yola girer misin?" diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mahmut U'yu itmeye başladı.

Trafik magandası ’pes’ dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

"DAYAK MI İSTİYORSUN?"

Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı.

Trafik magandası ’pes’ dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

"Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var" diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti.

Trafik magandası ’pes’ dedirtti! Aracıyla kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

Mahmut U. ise yaşanılan o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.

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