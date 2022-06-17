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İzmir’de polis baba önce 2 çocuğunu öldürdü, sonra intihar etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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İzmir’de polis baba önce 2 çocuğunu öldürdü, sonra intihar etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis memuru M.A., beylik tabancası ile 2 çocuğunu katlettikten sonra, aynı silahla intihar etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada babanın cinnet getirdiği belirtildi.

Olay, saat 14.30 sularında İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Havacılar Caddesi üzerindeki bir evde gerçekleşti.

ÖNCE ÇOCUKLARINA SONRA KENDİNE KIYDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla çocukları S.A. ve D.S.A.'yı öldürdü.

M.A., ardından aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede polis memuru ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

"CİNNET GEÇİREREK…"

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor."

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