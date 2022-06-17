İzmir’de polis baba önce 2 çocuğunu öldürdü, sonra intihar etti

"CİNNET GEÇİREREK…"

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor."