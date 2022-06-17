Bursa'da hurda demir için ormanı ateşe verdiler! Facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurda olarak araba lastiklerinin içindeki demirleri almak için ormanın içinde lastikleri yakan kişiler yangın çıkmasına yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 14.00 sularında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda gerçekleşti.
YANGIN BÜYÜYÜNCE ORTADAN KAYBOLDULAR
İddiaya göre, topladıkları hurda araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için lastikleri ateşe veren şüpheliler yangın aniden büyüyünce ortadan kayboldu.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yoğun kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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