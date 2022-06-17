LGBT etkinliğine İstanbul Üniversitesinde geçit yok! “Ülkemizde sapıklık istemiyoruz”

İstanbul Üniversite'sinde yapılması planlanan LGBT+ pikniği öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi.

Her koşulda etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden oluşum gelen tepkiler ve toplanan kalabalık sonrası açıklama yaparak grup üyelerinin kampüs civarından ayrılmalarını tavsiye etti.