Artvin’de araba uçurumdan çay tarlasına düştü: Ölü ve yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederek, tedavileri yapılmak üzere Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Hayatını kaybeden Müşerref Öztabak ise hastane morguna götürüldü.