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Artvin’de araba uçurumdan çay tarlasına düştü: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Artvin’de araba uçurumdan çay tarlasına düştü: Ölü ve yaralılar var

Artvin Arhavi’de yoldan çıkan aracın uçurumdan çay tarlasına düşmesi sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden şahıs morga kaldırıldı.

Olay, akşam sularında Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşandı. İlçe merkezinden Dereiçi köyünde giden Necmettin Öztabak hakimiyetindeki araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan çay tarlasına düştü.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Düşmenin etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Necmettin Öztabak ve kız kardeşi Songül Öztabak yaralanırken anneleri Müşerref Öztabak (90) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederek, tedavileri yapılmak üzere Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Hayatını kaybeden Müşerref Öztabak ise hastane morguna götürüldü.

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