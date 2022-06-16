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Çorum’da 2 gündür aranan kızın son görüntüleri ortaya çıktı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Çorum’da 2 gündür aranan kızın son görüntüleri ortaya çıktı!

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı adlı genç kızın cesedi bulundu. Akıllı’nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akıllı, 14 Haziran 2022 Salı günü öğle sularında evinden ayrılmış, akşam saatlerinde eve geri dönmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

EKİPLER KAMERALARDAN GİTTİĞİ YÖNÜ BULDU

İlçedeki kent güvenlik sistemi ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak istikametine gittiğini belirlediler.

CESEDİ BULUNDU

Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu.

MORGA KALDIRILDI

Sudan çıkartılan genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Akıllı'nın görüntüleri Kızılırmak nehri yakınlarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen genç kızın, karşılaştığı bir sokak köpeğini sevdikten sonra yürümeye devam ettiği görülüyor.

20 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı 20 YAŞINDAKİ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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