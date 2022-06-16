Çorum’da 2 gündür aranan kızın son görüntüleri ortaya çıktı!
Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı adlı genç kızın cesedi bulundu. Akıllı’nın son görüntüleri ortaya çıktı.
EKİPLER KAMERALARDAN GİTTİĞİ YÖNÜ BULDU
İlçedeki kent güvenlik sistemi ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak istikametine gittiğini belirlediler.
CESEDİ BULUNDU
Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu.
MORGA KALDIRILDI
Sudan çıkartılan genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Akıllı'nın görüntüleri Kızılırmak nehri yakınlarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen genç kızın, karşılaştığı bir sokak köpeğini sevdikten sonra yürümeye devam ettiği görülüyor.
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