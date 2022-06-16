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Son dakika: İstanbul'daki Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: İstanbul’daki Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

SON DAKİKA... İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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