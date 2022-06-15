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Karabük’te yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Karabük’te yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Karabük’te hemzemin geçitte yük treninin altında ezilen vatandaş yaşamını yitirdi. Trenin korna sesine rağmen raylara giren talihsiz gencin ölüme yürüdüğü o anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, Karabük merkezden geçen hemzemin geçidinde gerçekleşti. Bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmek isteyen Karabük Belediyesi temizlik işçisi Abdülsamet Tunç (24), gar yönüne gitmekte olan DE 22 078 plakalı yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Görgü tanıklarına göre telefonla konuşup kulağında kulaklık olan Tunç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yük treninin altında kalan genç hayatını kaybetti YÜK TRENİNİN ALTINDA KALAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

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