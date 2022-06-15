Karabük’te yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Karabük’te hemzemin geçitte yük treninin altında ezilen vatandaş yaşamını yitirdi. Trenin korna sesine rağmen raylara giren talihsiz gencin ölüme yürüdüğü o anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Olay, Karabük merkezden geçen hemzemin geçidinde gerçekleşti. Bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmek isteyen Karabük Belediyesi temizlik işçisi Abdülsamet Tunç (24), gar yönüne gitmekte olan DE 22 078 plakalı yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklendi.
Görgü tanıklarına göre telefonla konuşup kulağında kulaklık olan Tunç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti.
HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...
- Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...
- LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?
- TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı?
- 6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?
- Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum
- AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul not girişi kapandı mı? e-Okul VBS kapanacak mı?
- Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Davada yeni gelişme
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım! Dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması