Emine Erdoğan Altındağlı kadınlarla buluştu! Kadın emeği çok değerli

"KADIN EMEĞİ ÇOK DEĞERLİ"

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye olan binlerce kadın için artık emeklerin karşılığını alma zamanı olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "İlçemizde değişik bölgelerde hizmet veren Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, kadınların yeni bilgi ve becerilerle donanması için çalışıyor. Bu merkezlerde yürütülen faaliyetler, verilen kurslar ve eğitimler sayesinde kadınlar, sosyal hayatın içinde artık çok daha fazla yer alıyor. Kadınlar burada edindikleri bilgi ve beceriler ile çok daha mutlu oluyor. Tüm kadınların emeği bizim için çok değerli. Ben bir yıl boyunca verilen emekler sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği Ulucanlar'daki dev sergiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.