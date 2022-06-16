Piyasa değeri 4 milyon! Hatay’da ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda içerisinde İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli şahısların bulunduğu hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

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