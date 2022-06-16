Bursa’da metroda taciz skandalı! Sınır dışı edilecek
Bursa'da metroda taciz skandalı yaşandı. Yolculuk yapan 3 genç kıza tacizde bulunup bıçakla tehdit eden Suriyeli sanık gözaltına alındı. Göç idaresine teslim edilen sanık sınır dışı edilecek.
Bursa'da metroda üç genç kızı taciz eden yabancı uyruklu şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı.
İddiaya göre, metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla beraber çıkan 25 yaşındaki Yelda Arslan'ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı.
'SİZİ BIÇAKLARIM'
Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan'ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, 'Sizi bıçaklarım' diyerek tehdit etti.
GÜVENLİK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Arslan, çığlık atarak yardım istedi. Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti. Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla il göç idaresine teslim edildi.
"İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR"
Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum" dedi.
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