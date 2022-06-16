Nevşehir’de süneye karşı mücadele devam ediyor!

Zarar gören daneler tohumluk olarak kullanılamayacağı gibi hamur olma özelliğini de kaybettiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş; "Süne mücadelesi çerçevesinde 2021 yılı Kasım ayında sonbahar kışlak sürveyleri ve 2022 yılı Mart ayında İlkbahar kışlak kontrolleri yapılmıştır. 2022 üretim yılı için İlimiz genelinde il ve ilçe müdürlüklerimizce 1 kontrol, 12 sürvey ekibi olmak üzere 13 ekip kurulmuş ve toplamda 41 Teknik eleman görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz 942 bin 500 dekarlık kısmı buğday ekili alanın tamamında kıymetlendirme sürveylerini tamamladı. Zararlının yoğun olduğu alanların tespit edilmesi halinde ekiplerimiz tarafından ilaçlanacak bölgeler belirlenerek üreticilere duyurulacaktır" dedi.