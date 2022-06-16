Nevşehir’de süneye karşı mücadele devam ediyor!
Nevşehir’de son yıllarda değişen iklim koşulları ve yağışlar nedeniyle oluşan zararlı organizmalar ile mücadeleye devam ediliyor. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, "2022 üretim yılı için İlimiz genelinde il ve ilçe müdürlüklerimizce 1 kontrol, 12 sürvey ekibi olmak üzere 13 ekip kurulmuş ve toplamda 41 Teknik eleman görevlendirilmiştir." dedi.
Nevşehir'de son senelerde değişen iklim şartları ve yağışlar sebebiyle oluşan zararlı organizmalar ile mücadeleye sürüyor.
İklim koşulları değerlendirildiğinde, bitki sağlığı açısından zararlı organizmalar ve özellikle süne ile mücadelenin verim açısından en önemli konu olduğunu söyleyen Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, buğdayların başaklarında yaptığı emgi zararı ile verimde ve kalitede azalmaya neden olduğunu söyledi.
Zarar gören daneler tohumluk olarak kullanılamayacağı gibi hamur olma özelliğini de kaybettiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş; "Süne mücadelesi çerçevesinde 2021 yılı Kasım ayında sonbahar kışlak sürveyleri ve 2022 yılı Mart ayında İlkbahar kışlak kontrolleri yapılmıştır. 2022 üretim yılı için İlimiz genelinde il ve ilçe müdürlüklerimizce 1 kontrol, 12 sürvey ekibi olmak üzere 13 ekip kurulmuş ve toplamda 41 Teknik eleman görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz 942 bin 500 dekarlık kısmı buğday ekili alanın tamamında kıymetlendirme sürveylerini tamamladı. Zararlının yoğun olduğu alanların tespit edilmesi halinde ekiplerimiz tarafından ilaçlanacak bölgeler belirlenerek üreticilere duyurulacaktır" dedi.
Süne zararlısı ile mücadelede üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyurularına göre hareket etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Memiş, gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmasının canlıların doğada yaşamlarını devam ettirmelerini ve çevrenin kirlenmesini önlenmesi yönünden önemli olduğunu belirtti.
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