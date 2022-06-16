22 yaşındaki genç kızın feci sonu! Kahreden olay: Bu bir cinayet

Elimizden geldiğince en iyi cezayı alana kadar peşini bırakmayacağız. Yüzde yüz suçlu kendisi. Ben buna trafik kazası diyemiyorum. Görüntüler de görüldüğü gibi bu bir cinayettir. Sürücü aşırı hızlı vuruyor. Sürücü vurduktan sonra kaçmamış. Hatta yardım etmiş. Başında yoldan geçen bir sağlıkçı arkadaş gelip ilgilenmiş." İfadelerini kullandı.

