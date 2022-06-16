22 yaşındaki genç kızın feci sonu! Kahreden olay: Bu bir cinayet
İstanbul Ataşehir'de korkunç bir kaza yaşandı. 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, aşırı hız yapan otomobil çarptı. Şeker, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Damla Nur Şeker'in Ağabeyi Kenan Şeker ise isyan bayrağı açtı. Ağabey Şeker, "Ben buna trafik kazası diyemiyorum. Görüntüler de görüldüğü gibi bu bir cinayettir." dedi. Kaza anı ise kameralara böyle yansıdı.
22 yaşındaki Damla Nur Şeker'in feci şekilde can verdi. Acı olay İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı.
İSTANBUL'DA KORKUNÇ KAZA: DAMLA NUR ŞEKER HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DAMLA NUR ŞEKER'İN AĞABEYİ KONUŞTU: ÇOK HIZLIYDI
Damla Nur Şeker'in ağabeyi Kenan Şeker, "Kardeşimi kaybettik. 22 yaşındaydı kendisi. 12 saat yoğun bakımda kaldı. Sürücü çok hızlıydı. Caddede iki araçla yarış yapıyorlarmış.
Ortalama hızları 100 - 120 kilometreymiş. Kardeşime yaya geçidin üzerinde vurdu. Yaklaşık 100 metre havada taklalar atarak yere düşürmüş. Yapacağımız hiçbir şey yok. Burada bir yaya geçidimiz yok. Sürücü tutuklandı ve cezaevinde şuan da avukatımız her süreçle ilgileniyor.
Elimizden geldiğince en iyi cezayı alana kadar peşini bırakmayacağız. Yüzde yüz suçlu kendisi. Ben buna trafik kazası diyemiyorum. Görüntüler de görüldüğü gibi bu bir cinayettir. Sürücü aşırı hızlı vuruyor. Sürücü vurduktan sonra kaçmamış. Hatta yardım etmiş. Başında yoldan geçen bir sağlıkçı arkadaş gelip ilgilenmiş." İfadelerini kullandı.
Kazaya tanık olan esnaf Erdoğan Yürük, "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı.
Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi. Buradaki yaya geçidi çok belirsiz, sürekli kazalar oluyor. Yetkilerin bir çözüm bulmaları lazım.
Yaya geçidi işaretleri tabelaları var ama ağaçlar kapatıyor. Sürekli fren sesleri duyuyoruz. Yine bir şey mi oldu diye bakıyoruz." dedi.
Yaya geçidini kullanan Baykar Güner, "Karşıya geçmek için cesaret edemiyor insan. Araçlar yavaş geçerken bile böyle, bazen yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir genç kız burada vefat etti.
Sürücü hızlı geldi, çarptı. Çok üzücü bir durum, Çok tedirgin ediyor burası insanları.
Yetkiler buraya müdahale ederse seviniriz" diye konuştu.
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