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Çanakkale’de panik anları! Feribottan denize düşen yolcuyu kıyı emniyeti kurtardı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Çanakkale’de panik anları! Feribottan denize düşen yolcuyu kıyı emniyeti kurtardı

Çanakkale’de bir kişi feribottan denize düştü. Yolcuların fark etmesiyle durum hemen kaptana bildirildi. Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

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