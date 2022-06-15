Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Davada yeni gelişme
Son dakika haberi... Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, hakkında dosya Konya'ya gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi.
Son dakika haberi... Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozulduktan sonra dosya Konya'ya gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği, ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği ifade edildi.
Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan arbedede, Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, tutuklandı, hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker, ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle Şeker'in cezası önce 15 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.
Cumhuriyet savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti.
Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme heyetinin, dosyayı inceleyeceği, bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi.
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