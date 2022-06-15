Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Davada yeni gelişme

Son dakika haberi... Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozulduktan sonra dosya Konya'ya gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği, ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği ifade edildi.