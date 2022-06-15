Balıkesir merkezli 13 ile operasyon! DHKP/C’li 18 kişi gözaltında
YAŞAM DHA
Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 13 ile operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul not girişi kapandı mı? e-Okul VBS kapanacak mı?
- Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Davada yeni gelişme
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım! Dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...
- KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 2022 Yükseköğrenim öğrenci affı kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman?
- GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar...
- TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı
- Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?