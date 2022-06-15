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Balıkesir merkezli 13 ile operasyon! DHKP/C’li 18 kişi gözaltında

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Balıkesir merkezli 13 ile operasyon! DHKP/C’li 18 kişi gözaltında

Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 13 ile operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli'de yapılan eş zamanlı baskınlarda, 18 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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