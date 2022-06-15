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11 katlı binan 2. katında yangın! Antalya’da panik anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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11 katlı binan 2. katında yangın! Antalya’da panik anları kamerada

Antalya’da 11 katlı binanın ikinci katındaki evde çıkan yangın, binanın sakinlerine kabus yaşattı. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 119. Sokak'taki 11 katlı binanın ikinci katında saat 11.00'de bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Fatma Atar ile 5 çocuğunun kaldığı dairedeki yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, apartmanda mahsur kalan bazı daire sakinleri tahliye edildi.

Yaralanan ya da dumandan etkilenen vatandaşın olmadığı yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

11 katlı binada yangın! 11 KATLI BİNADA YANGIN!

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