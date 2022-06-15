Son dakika: İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı
Son dakika haberi... İzmir depreminde yıkılan ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı. 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 6 sanık ise beraat etti.
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