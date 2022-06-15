Rize’de serinlemek için dereye giren 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Son görüntüleri çıktı
YAŞAM İHA
Rize'de 21 yaşındaki gencin serinlemek için girdiği Fırtına Deresi sonu oldu. Akıntı sebebiyle bir süre sürüklenen genci ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin son görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntı ile beraber bir müddet sürüklendikten sonra oradaki rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı.
İLK MÜDAHALESİ TESİS GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILDI
Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...
- LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?
- TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı?
- 6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili müjdeli haber: Çalışma yapılıyor! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?
- Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum
- AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul not girişi kapandı mı? e-Okul VBS kapanacak mı?
- Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilecek mi? Davada yeni gelişme
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım! Dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?