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Rize’de serinlemek için dereye giren 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Son görüntüleri çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Rize’de serinlemek için dereye giren 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Son görüntüleri çıktı

Rize'de 21 yaşındaki gencin serinlemek için girdiği Fırtına Deresi sonu oldu. Akıntı sebebiyle bir süre sürüklenen genci ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Kahreden olay, Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntı ile beraber bir müddet sürüklendikten sonra oradaki rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı.

İLK MÜDAHALESİ TESİS GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILDI

Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü.

KURTARILAMAYAB GENCİN SON ANLARI KAMERADA

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden gencin dereye girme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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