Sakarya’da jandarmaya ilginç sürpriz! Vatandaş Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünde ekiplere pasta kesti
YAŞAM İHA
Sakarya’da vatandaşlar jandarma ekiplerine asılsız ihbarda bulundu. “Kavga var” ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Gülümseten anlar kameralara böyle yansıdı.
Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü çerçevesinde kutlama yapmak istedi.
Bu doğrultuda vatandaşlar jandarmaya "Kavga var" ihbarında bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman?
- GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar...
- TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı
- Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?
- 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar
- LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?
- Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?
- Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı?
- Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? MEB VBS ile e okul giriş ekranı not görüntüleme