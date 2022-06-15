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Sakarya’da jandarmaya ilginç sürpriz! Vatandaş Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünde ekiplere pasta kesti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Sakarya’da jandarmaya ilginç sürpriz! Vatandaş Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünde ekiplere pasta kesti

Sakarya’da vatandaşlar jandarma ekiplerine asılsız ihbarda bulundu. “Kavga var” ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Gülümseten anlar kameralara böyle yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü "Kavga var" diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı.

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü çerçevesinde kutlama yapmak istedi.

Bu doğrultuda vatandaşlar jandarmaya "Kavga var" ihbarında bulundu.

Asılsız ihbara kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşların elindeki pastayı görünce şaşkınlık geçirdi.

Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür ederek pastayı kesti.

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