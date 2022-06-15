İzmit’te korkunç olay! Husumetlisinin kapısına gitti tabancayla vuruldu

Yasin Y. iddiaya göre burada C.H. ve ailesine küfür etti. C.H. evinde bulunan tabancasını alıp ateşleyerek Yasin Y.'yi göğsünden ve bacağından vurdu.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. C.H. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Ağır yaralanan Yasin Y., ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis evin içerisinde ve apartmanın merdivenlerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.