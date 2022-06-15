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Pendik’te baklavacılar hamilenin olduğu araca saldırdı! Zanlılara tekrar 24 yıl 6 ay hapis istemi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Pendik’te baklavacılar hamilenin olduğu araca saldırdı! Zanlılara tekrar 24 yıl 6 ay hapis istemi

İstanbul Pendik’te 2019 senesinde baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler yol verme kavgasının büyümesi üzerine 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ile Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde olduğu aracın aynasını kırdı ve aracın kaputuna çıktı. 2 farklı suçtan 5’er sene hapis cezasına çarptırılan baklavacı Hasan ile Hüseyin Sel kardeşlerin cezasını İstinaf bozdu. Tekrar görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, 2 zanlının "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24 sene 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

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