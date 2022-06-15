Kabataş’ta Türk bayrağına çirkin saldırı olayında yeni gelişme! Ömürcan İşcan’ın cezası belli oldu

İddianamede, Kabataş tramvay durağı karşısında Beşiktaş istikametinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolarında sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden biri üzerine sol üst tarafta çizili Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti çizildiği, bu şekilde 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçunun işlendiği belirtildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin Ömürcan İşcan olduğu, olay yerindeki diğer 5 şüphelinin ise suça konu eylem ile ilgili etkileri olmamaları nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Şüpheli Ömürcan İşcan'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımların da anlatıldığı iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından 2 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.