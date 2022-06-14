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Van Gölü'nde ekipleri harekete geçiren olay!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Van Gölü’nde ekipleri harekete geçiren olay!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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