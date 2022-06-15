15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İBB yine sınıfta kaldı! Taksim’de vatandaşların çilesi bitmiyor

İBB yine sınıfta kaldı! Taksim’de vatandaşların çilesi bitmiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
İBB yine sınıfta kaldı! Taksim’de vatandaşların çilesi bitmiyor

İstanbul Taksim’de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza olmamasına rağmen çalıştırılmazken, yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Merdivenlerin herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkarıyor. Vatandaşın aklına 'Özellikle eziyet mi yapılıyor?' sorusunu getiriyor.

Göreve geldiği günden beri İstanbullulara eziyet çektiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, yürüyen merdiven ve asansörlerde de sınıfta kaldı. İstanbul'un en işlek yerlerinden Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenlerin herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkarıyor.

Merdivenleri kullanamayan yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bazı yürüyen merdivenlerin sadece aşağıya inen kısmının açılması, yukarıya çıkılan kısmının ise kapatılması 'Vatandaşa özellikle eziyet mi yapılıyor' sorusunu akıllara getiriyor.

"KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL"

Metrelerce yükseklikteki mesafeyi yürüyerek çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise "Bu yapılan, görevin ihmalidir. İnsanlara bilerek eziyet çektiriyorlar. Engellisi var, yaşlısı var, çocuklu ailesi var. Bu insanlar bir eline çocuğunu, bir eline çocuk arabasını alarak merdivenleri kan ter içinde çıkmak zorunda kalıyor. Kapatılan merdivenlerde hiçbir uyarı yazısı yok. Tüm şikâyetlerimize rağmen kimsenin umurunda değil" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

CHP’li İBB Şişli’yi felakete sürükledi CHP'Lİ İBB ŞİŞLİ'Yİ FELAKETE SÜRÜKLEDİ
Gelmeyen İETT otobüsleri için şarkı listesi! GELMEYEN İETT OTOBÜSLERİ İÇİN ŞARKI LİSTESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA