Karaman’da 2 grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralı var
Karaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Emniyet olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Erbay (26) ve Ö.K. yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Durumu ağır olan Ramazan Erbay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ö.K. ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı Galericiler Sitesi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI
Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ramazan Erbay ile yaralanan Ö.K.'nin üzerinde çelik yelek bulunduğu öne sürüldü. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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