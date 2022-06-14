Trabzon’da dualarla uğurlandılar! İlk hacı kafilesi yola çıktı
Trabzon’da pandemi yasaklarının bitmesiyle ilk hacı kafilesi uğurlandı. Hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara dualarla yolcu ettiler.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başlarken, Trabzon'dan ilk hacı kafilesi bu sabah uçakla kutsal topraklara hareket etti.
263 kişiden oluşan kafilede hacı adayları ve görevliler yer alırken, hacı adayları Trabzon Havalimanından yakınları tarafından uğurlandı.
2018 yılında yazıldığını belirten hacı adayı Ekrem Şahin yedeklerden çıktığını söyledi. Şahin, "İzmir'de yazılmıştım Trabzon'dan gitmek nasip oldu. Şu ana kadar heyecanlı değildim ama bu saatten sonra heyecan başladı" dedi.
Çok mutlu olduğunu kaydeden Ömer Aygün ise, "13 senenin üzerine çıktı. Allah inşallah güzel bir hacılık nasip eylesin. İyi bir hacı olup geliriz" şeklinde konuştu.
Hacı adayı Numan Turhal da, "13 sene üzerine gidiyorum. Bir insanın hayatında kendisi için yapabileceği en güzel şey. Her şey gelip geçiyor ama bu kalıcı. Bir insan ölürken bunu yaptığı için asla pişman olmaz" diye konuştu.
İsmi çıktığında andan itibaren heyecanlı olduğunu söyleyen Ahmet Çabuk, "2020 yılında çıkmıştı. O zaman pandemi nedeniyle gidemedik. Bu seneye nasipmiş" ifadelerini kullandı.
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