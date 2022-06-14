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15 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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15 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Balkondan düşen çocuğu fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

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