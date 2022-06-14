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Süpermarketin çatısı böyle çöktü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Süpermarketin çatısı böyle çöktü

Son dakika dünya haberleri... Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir süpermarketin çatısı çöktü.

Süpermarketin çatısı böyle çöktü

Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, içeride bulunan yaklaşık 200 müşteri ve 60 çalışan ise tahliye edildi.

Süpermarketin çatısı böyle çöktü

Mexico City itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre çatının çöken kısmının yaklaşık bin metrekare olduğu ifade edilirken, tahliye sırasında düşen ve köprücük kemiği kırılarak yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Süpermarketin çatısı böyle çöktü

Yetkililer kazanın, şiddetli dolu yağışı sebebiyle süpermarketin çatısındaki drenaj borularının tıkanması ve buzun çatıda birikmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Süpermarketin çatısı böyle çöktü

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