Kayseri’de öğretmen meslektaşının hayatını kurtardı! O anlar kamerada
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde nefes borusuna su kaçtıktan sonra fenalaşan öğretmeni, sağlık eğiticisi olarak eğitim veren meslektaşı kurtardı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kayseri Melikgazi'de bulunan Melikgazi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde gerçekleşen olayda, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölüm Şefi Suha Sinan S.'nin nefes borusuna su kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Fenalaşarak kendisini odasından dışarı atan öğretmenin imdadına o sırada eğitim için okulda bulunan Sağlık Eğiticisi Arif Eşkara yetişti. Eşkara'nın öğretmene müdahale ettiği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.
Heimlich Manevrası ile öğretmenin hayatını kurtaran Eşkara, o anları anlattı. Eşkara, "Biz Kayseri'de yaklaşık 5 bin öğretmene ilkyardım eğitimi veriyoruz. Şu ana kadar 2 bine yakınına verdik eğitimleri. Yine bu şekilde eğitim için Turizm ve Otelcilik okulunda görev yaparken, bir arkadaşımız ders verirken ben de aşağıda bir çay içtim. Artık benim de saatim gelince derse devam etmek için koridorda yürüyordum. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Koridorda köşeyi dönmek üzereyken bir anda bir boğulma, nefes alamama sesi geldi. Döndüm baktım hocamız yere yığılacak gibiydi. Kendini de odadan zor atmış. Daha sonra konuştuk hatta içinden de geçirmiş birileri olsa da sırtıma vursa diye. Kendini dışarıya atınca ben de tesadüf görünce hemen müdahale ettim. Çok kısa bir sürede yavaş yavaş nefes almaya, kendine gelmeye başladı. Daha sonra içeriye yatırdık ve dinlenmeye aldık. Çok kısa bir süre sonra tamamen ayağa kalktı ve normal yaşantısına devam etti. Avrupa Birliği Projesi'nden dolayı da öğrencileri ile şu anda Almanya'da geziyor" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de Ahmet Baldöktü İlkokulu'nda düzenlenen ilk yardım eğitimine katılarak burada meslektaşının hayatını kurtaran sağlık eğiticisi Arif Eşkara'ya plaket verdi. Teltik, "Bugün katıldığınız bu eğitime yarın 'iyi ki katıldık' diyeceksiniz. Bu eğitim kendi birimimiz tarafından verilmektedir. Çok ciddi bir eğitim. Sizlere tavsiyem bu kursları kaçırmamanızdır. Bu kursları takip edip sertifikanızı almanız da önemlidir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
- Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?
- KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci yerleştirme ne zaman yapılacak?
- Marcelo'dan beklenen açıklama: Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...
- Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...
- %39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...
- Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...
- Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...
- Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri
- 14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!