12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Hamido ve Kel Lütfi olarak tanınan torbacılar yakalandı

İstanbul'da Hamido ve Kel Lütfi olarak tanınan torbacılar yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2022
ABONE OL
İstanbul’da Hamido ve Kel Lütfi olarak tanınan torbacılar yakalandı

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan “Kel Lütfi” lakaplı torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Buradan yola çıkan polis, şahsın uyuşturucuları aldığı “Hamido” lakaplı İranlı üst torbacının evine baskın düzenledi. Çekyatın altında yaklaşık yarım milyon değerinde metamfetamin ele geçilirken, gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA