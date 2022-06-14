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Beşiktaş'ta araç üzerinde cinsel ilişkiye girenler gözaltına alındı! Kimlikleri belli oldu | Otel sahibi ve oyuncu...

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Beşiktaş’ta araç üzerinde cinsel ilişkiye girenler gözaltına alındı! Kimlikleri belli oldu | Otel sahibi ve oyuncu...

Son dakika haberine göre: Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkınnda 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı.

İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye giren bir çift görüldü.

KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER
Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu.

Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.

Haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

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