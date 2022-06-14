Beşiktaş’ta araç üzerinde cinsel ilişkiye girenler gözaltına alındı! Kimlikleri belli oldu | Otel sahibi ve oyuncu...

KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER

Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu.

Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti.