Tüyler ürperten vahşette HDP PKK ayrıntısı! Başkasını yatak odamıza aldım…

'KARDEŞİNİZİ ÖLDÜRÜP ÇÖP KONTEYNERİNE MI, KAPINIZA MI ATAYIM?'

Duruşmada Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban'ın ifadesi de dinlendi. Kurban, "1.5 yıl önce işten eve geldiğimde babamın ağladığını gördüm. Sebebini sorduğumda Mehmet'in Hatice'yi dövdüğünü söyledi. Mehmet'i arayıp neden kardeşimi dövdüğünü sordum. 'Sizi de mi vurayım? Kardeşinizi öldürüp çöp konteynerine mı, kapınıza mı atayım?' dedi" ifadelerini kullandı.

"BENİ HDP BİNASINA GÖTÜR"

Tanık olarak dinlenen Şehmus A. ise sanığın olay günü kendisini aradığını söyledi. Ş.A., "Sanık olay günü bana, 'Karım beni terk etti, çocuğu bırakıp gitti, çocuğuma birkaç gün siz bakar mısınız?' dedi. Daha sonra çocuğu eşime bıraktık. Mehmet eve giderek para alacağını söyledi, oradan da kendisini HDP binasına götürmemi istedi. HDP binasına götürdüğümde birileriyle Kürtçe konuştu, ancak ben Kürtçe bilmediğim için ne konuştuklarını anlamadım. Olay tarihinde sanık bana 'Diyarbakır'a gideceğim oradan da dağa çıkacağım' dedi. Uyuşturucu içtiği için söylediklerini pek önemsemedim. Olay günü polis bizi aldığında Mehmet'in uyuşturucu içmesi sebebiyle gözaltına alındığımızı sandım, eşini öldürdüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

DURUMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, elektroşokun Hatice Senem üzerinde kullanıp kullanılmadığına dair adli tıp kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"ELEKTROŞOK CİHAZI İLE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan Hatice Senem'in babası, sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini söyledi. Acılı ailenin avukatı ise "Hatice Senem ağır şekilde işkenceye maruz bırakılıp, elektroşok cihazı ile öldürülüyor. Bunların her biri eziyet çektirerek insan öldürme suçudur. İndirim almak isteyen sanığın indirim almadan cezalandırılmasını sağlayacağız" dedi.