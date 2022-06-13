Türkiye’de ikinci kez görüldü! Antalya’da siyah kuğu sürprizi

"Siyah kuğular her ne kadar göçmen olsalar da mesafe çok uzun. Boğazkent'te görülen siyah kuğunun nereden geldiği hakkında bir bilgimiz yok. 'Nereden geldi' sorusuna cevap vermek doğru değil. Bazı parklarda ve bahçelerde beslenen kuğulardan biri olabilir. 5-6 yıl önce Denizli'ye 6 birey gelmiş birkaç gün kalıp gitmişlerdi. 3-4 yıl önce Bodrum'da bir birey, 2 sene önce de Kemer'de bir birey görülmüştü. Ülkemizde özellikle üç tür beyaz kuğu görülür. Siyah kuğu çok marjinal bir kuştur. Mevsim itibarı ile Boğazkent'te görülmesi ekstrem olabilir. Akla şu da gelebilir. Doğada zaman zaman derinin salgıladığı melanin pigmentleri vardır. Melanin cildin rengini meydana getirir. Bu salgı nedeniyle koyu renge dönmüş böyle bir ihtimal olabilir mi sorusu gündeme gelebilir."

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